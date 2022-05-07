07 мая 2022
06 мая 2022

Курганцы зажгли сотни свечей у обелиска Победы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция Свеча памяти. Курган
В Кургане жители зажгли сотни свечей в честь павших воинов Фото:

Представители правительства, силовых структур и общественных организаций Курганской области 8 мая отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны возле мемориала. На традиционное мероприятие «Свеча памяти» собрались более 200 жителей Кургана и области. Среди них была и замгубернатора региона по социальной политике Лариса Кокорина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c места событий.

«Память о погибших за свободу нашей Родины — всегда в наших сердцах. Акция „Свеча памяти“ — это связующая нить поколений. Поколений тех, кто защищал нашу страну в те нелегкие годы и тех, кто сейчас начинает свою жизнь. Вечная слава героям!» — открыла мероприятие Кокорина. Также чиновница отметила, что подобная акция проводится по всей стране и привлекает тысячи россиян.

После слов замгубернатора была объявлена минута молчания. Затем собравшиеся граждане почтили память погибших в войне, зажигая свечи и возложив цветы.

Акция Свеча памяти. Курган
Протоирей Владимир освящает участников акции «Свеча памяти» в Кургане
Фото:
Акция Свеча памяти. Курган
Курганские коммунисты на акции «Свеча памяти»
Фото:
Акция Свеча памяти. Курган
Замгубернатора Курганской области Лариса Кокорина на акции «Свеча памяти»
Фото:
Акция Свеча памяти. Курган
Возложение свечей официальными лицами Курганской области к Вечному огню
Фото:
Акция Свеча памяти. Курган
Сотни курганцев зажгли свечи возле обелиска Победы
Фото:

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Представители правительства, силовых структур и общественных организаций Курганской области 8 мая отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны возле мемориала. На традиционное мероприятие «Свеча памяти» собрались более 200 жителей Кургана и области. Среди них была и замгубернатора региона по социальной политике Лариса Кокорина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c места событий. «Память о погибших за свободу нашей Родины — всегда в наших сердцах. Акция „Свеча памяти“ — это связующая нить поколений. Поколений тех, кто защищал нашу страну в те нелегкие годы и тех, кто сейчас начинает свою жизнь. Вечная слава героям!» — открыла мероприятие Кокорина. Также чиновница отметила, что подобная акция проводится по всей стране и привлекает тысячи россиян. После слов замгубернатора была объявлена минута молчания. Затем собравшиеся граждане почтили память погибших в войне, зажигая свечи и возложив цветы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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