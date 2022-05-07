Курганцы зажгли сотни свечей у обелиска Победы. Фото, видео

08 мая 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

В Кургане жители зажгли сотни свечей в честь павших воинов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители правительства, силовых структур и общественных организаций Курганской области 8 мая отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны возле мемориала. На традиционное мероприятие «Свеча памяти» собрались более 200 жителей Кургана и области. Среди них была и замгубернатора региона по социальной политике Лариса Кокорина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c места событий. «Память о погибших за свободу нашей Родины — всегда в наших сердцах. Акция „Свеча памяти“ — это связующая нить поколений. Поколений тех, кто защищал нашу страну в те нелегкие годы и тех, кто сейчас начинает свою жизнь. Вечная слава героям!» — открыла мероприятие Кокорина. Также чиновница отметила, что подобная акция проводится по всей стране и привлекает тысячи россиян. После слов замгубернатора была объявлена минута молчания. Затем собравшиеся граждане почтили память погибших в войне, зажигая свечи и возложив цветы. Протоирей Владимир освящает участников акции «Свеча памяти» в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские коммунисты на акции «Свеча памяти» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замгубернатора Курганской области Лариса Кокорина на акции «Свеча памяти» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возложение свечей официальными лицами Курганской области к Вечному огню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотни курганцев зажгли свечи возле обелиска Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

Представители правительства, силовых структур и общественных организаций Курганской области 8 мая отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны возле мемориала. На традиционное мероприятие «Свеча памяти» собрались более 200 жителей Кургана и области. Среди них была и замгубернатора региона по социальной политике Лариса Кокорина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU c места событий. «Память о погибших за свободу нашей Родины — всегда в наших сердцах. Акция „Свеча памяти“ — это связующая нить поколений. Поколений тех, кто защищал нашу страну в те нелегкие годы и тех, кто сейчас начинает свою жизнь. Вечная слава героям!» — открыла мероприятие Кокорина. Также чиновница отметила, что подобная акция проводится по всей стране и привлекает тысячи россиян. После слов замгубернатора была объявлена минута молчания. Затем собравшиеся граждане почтили память погибших в войне, зажигая свечи и возложив цветы.