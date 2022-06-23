С июля курганцы станут платить за воду больше

С 1 июля курганцам повышают тарифы на воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Питьевая вода и водоотведение подорожают для курганцев с 1 июля на 4%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз».

«АО „Водный Союз“ информирует своих потребителей о том, что с 1 июля 2022 года питьевая вода для населения подорожает с 34,68 до 36,06 рублей за кубометр, водоотведение — с 29,36 до 30,54 рубля за кубометр. Рост тарифа составит 4%», — говорится в сообщении.

В компании напоминают, что повышение тарифов были утверждены правительством Курганской области еще в 2019 году. При этом период тарифного регулирования составляет 5 лет и продлится до 2023 года.

Как отмечают в пресс-службе, «Водный Союз» является регулируемой организацией. «Тариф утверждается уполномоченным региональным Департаментом на основании поданных нами заявок с целью возмещения затрат на производственную деятельность предприятия. На сегодня тариф на водоснабжение и водоотведение является экономически обоснованным, при этом населению услуги оказываются по льготным ставкам. Недополученные доходы предприятию компенсируются из областного бюджета», — объяснил генеральный директор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников.

Ранее курганцам объяснили, почему выросли взносы за капитальный ремонт в январе 2022 года. Среди основных причин указаны инфляция и удорожание стройматериалов.