11 января 2022

Курганцам объяснили причины повышения платы за капремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Взносы за капитальный ремонт для курганцев выросли с января 2022 года Фото:

Взносы за капитальный ремонт в Курганской области выросли с января 2022 года из-за инфляции и удорожания стройматериалов. В то же время увеличение тарифа позволит курганским властям отремонтировать больше домов. Об этом сообщили в региональном фонде капремонта.

«Причинами повышения тарифов явилось несколько факторов: уровень инфляции, рост стоимости строительных материалов за последние два года. Плюс в последнее время при капитальном ремонте применяются новые строительные материалы и новые технологии. Например, при ремонте крыши применялся рубероид, сейчас применяется мембрана, выходит дороже», — объяснила изданию «Область 45» глава фонда капремонта Курганской области Ольга Петрова.

Она напомнила, что прежний тариф не менялся на протяжении 8 лет. Поступившие в фонд средства позволят дополнительно ремонтировать в год до 20 домов. Ранее стало известно о том, что взносы за капитальный ремонт повысились с 6,97 до 9,45 рублей за один квадратный метр.

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Взносы за капитальный ремонт в Курганской области выросли с января 2022 года из-за инфляции и удорожания стройматериалов. В то же время увеличение тарифа позволит курганским властям отремонтировать больше домов. Об этом сообщили в региональном фонде капремонта. «Причинами повышения тарифов явилось несколько факторов: уровень инфляции, рост стоимости строительных материалов за последние два года. Плюс в последнее время при капитальном ремонте применяются новые строительные материалы и новые технологии. Например, при ремонте крыши применялся рубероид, сейчас применяется мембрана, выходит дороже», — объяснила изданию «Область 45» глава фонда капремонта Курганской области Ольга Петрова. Она напомнила, что прежний тариф не менялся на протяжении 8 лет. Поступившие в фонд средства позволят дополнительно ремонтировать в год до 20 домов. Ранее стало известно о том, что взносы за капитальный ремонт повысились с 6,97 до 9,45 рублей за один квадратный метр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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