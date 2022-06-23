Бывшие бортпроводники «Ямала» засудили компанию из-за зарплаты

Бывшим сотрудникам авиакомпании недоплачивали зарплату Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Бывшие бортпроводники авиакомпании «Ямал» подали в суд на перевозчика и выиграли его. Причина в том, что в их летные книжки поставили не все летные часы, из-за чего работники потеряли часть зарплаты, сообщается на сайте Калининского районного суда Тюмени.

«При увольнении истцы, получив летные книжки, при ознакомлении с ними, поняли, что указанный в летной книжке налет не соответствует действительности. Истцы ежедневно получали от работодателя задания на полет, в соответствии с которыми выполняли трудовые функции. Ответчик осознанно занижал часы налета истцов и производил не полную оплату составной части заработной платы по часам налета на протяжении длительного времени», — написано в материалах дела, размещенных на сайте суда.

По предположениям истцов в компании решили не доставлять часы, чтобы не отчитываться о нарушении режима отдыха сотрудников. Также все заявители признались, что со стороны компании на них оказывалось колоссальное давление. Они не могли проверить правильность расчета своей заработной платы и летных часов, потому что не имели доступа к собственным летным книжкам пока не уволились.

В ходе судебного дела бортпроводники смогли доказать, что их работодатель недоплатил им заработную плату и суд постановил авиакомпании компенсировать разницу. Однако из-за того, что обращение в суд было подано слишком поздно в исправлении летных часов в летных книжках истцам было отказано.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО следователи смогли раскрыть убийство шестнадцатилетней давности. Следователи и криминалисты смогли доказать вину женщины по делу 2006 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам