Следователи ЯНАО раскрыли убийство спустя 16 лет

Первоначально обвиняемая ушла от уголовной обветренности благодаря свидетелям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет завершил расследование убийства совершенного в 2006 году в ЯНАО. Как сообщается на сайте окружного СУ СКР, жительница Надыма убила свою подругу на почве ревности.

«Следственным отделом по г. Надым следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Как установило следствие, 18 декабря 2006 года, ночью, 43-летняя жительница поселка Пангоды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновав своего сожителя к подруге, пришла к ней с целью выяснения отношений. Обвиняемая, вооружившись кухонными ножами, нанесла потерпевшей множественные колото-резанные ранения», — говорится в сообщении.

Обвиняемая в 2006 году избежала уголовной ответственности благодаря двоим свидетелям, которые дали следствию ложные показания. Однако в 2022 году в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, следователями и криминалистами, во взаимодействии с сотрудниками полиции, удалось установить все обстоятельства совершенного преступления. Обвиняемая дала признательные показания, раскаявшись в содеянном, после предоставление доказательств ее вины. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Тарко-Сале поссорился с сожительницей и насмерть ее забил. По данным СУ СКР по ЯНАО мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с сожительницей из-за ревности, после чего ее убил.

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