В Далматово обустроили газон, на котором можно парковаться машинам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Первая экопарковка в виде газона появилась в городе Далматово Курганской области. Несмотря на то, что участок покрыт газонной травой, на нем разрешено парковаться легковым машинам массой до 3,5 тонн, сообщает администрация Далматовского района.

«Первая экопарковка появилась в городе Далматово, которая расположилась между Далматовской центральной библиотекой и магазином «ДНС» и «Магнит Косметик»». Внешне экологичная парковка выглядит как газон: вместо привычного асфальта она покрыта невысокой травой», — сообщается в группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».

Власти отмечают, что экопарковка представляет собой грунтовое покрытие, укрепленное объемной газонной решеткой. В ячейках этой георешетки растут многолетние газонные растения. Обустроить такую парковку запланировали еще в 2019—2020 годах в рамках проекта благоустройства центральной части города Далматово. Чтобы реализовать проект, его пришлось согласовывать с региональным департаментом строительства, архитекторами, наместником Успенского Далматовского мужского монастыря, Шадринской епархией РПЦ, краеведами Далматовского краеведческого музея, общественными организациями.

«Отметим, что экопарковка только для легковых автомобилей с разрешенной полной массой до 3,5 тонн», — отмечают в администрации. Соответствующие дорожные знаки обещают установить в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцев массово штрафуют за парковку возле Курганского машиностроительного завода. «В прошлом году во время реконструкции путепровода по проспекту Машиностроителей территорию благоустроили. Однако к весне часть газонов оказалась сильно повреждена из-за того, что нерадивые автовладельцы оставляют на них машины», — заявляли в мэрии Кургана.

Первую экопарковку обустроили в городе Далматово Фото: Администрация Далматовского района, «ВКонтакте»

Парковаться на этом газоне можно машиной массой до 3,5 тонн Фото: Администрация Далматовского района, «ВКонтакте»

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