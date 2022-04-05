Курганцев массово штрафуют за парковку возле оборонного завода

В Кургане за неправильную парковку штрафуют водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Кургана массово штрафуют за парковку возле Курганского машиностроительного завода (оборонное предприятие). 101 водитель привлечен к ответственности за стоянку на газоне. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

«Одно из таких мест — площадка, располагающаяся неподалеку от КМЗ. Большую часть ее площади занимают газоны. В прошлом году, во время реконструкции путепровода по проспекту Машиностроителей, территорию благоустроили. Однако к весне часть газонов оказалась сильно повреждена из-за того, что нерадивые автовладельцы оставляют на них машины», — говорится в сообщении городской администрации.

За прошлый год и первые три месяца 2022 года составлен 101 протокол за незаконную парковку возле КМЗ. Всего за незаконное размещение транспортных средств составлено 1 468 протоколов. Водителей оштрафовали на общую сумму 387,5 тысяч рублей.

По данным мэрии, на газонах рядом с Курганмашзаводом в весенне-летний сезон планируют разместить таблички «Парковка запрещена». Чиновники мэрии усилят контроль за нарушением правил парковки.

Штрафы за нарушения правил благоустройства в Курганской области были введены в 2019 году, сообщало URA. RU. Штраф за парковку машины возле подъезда многоквартирного дома, на детских, спортивных и контейнерных площадках, на газонах для граждан составит от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 70 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер штрафа будет еще больше.

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