МИД РФ признал Болгарию враждебной

01 июля 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Высылка российских дипломатов Болгарией носит враждебный характер Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Действия болгарского правительства враждебны по отношению к России, заявил замминистра МИД РФ Александр Грушко. Речь идет об объявлении 70 российских дипломатов персонами нон-грата в Болгарии. «Ситуация действительно серьезная, потому что тот акт, который был совершен властями Болгарии не лезет ни в какие рамки. Это акция носит не только недружественный, а откровенно враждебный характер. Фактически, наше посольство лишено возможности функционировать как дипломатическое представительство», — прокомментировал ситуацию Грушко во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай», трансляция которого ведется на официальном сайте клуба. Замминистра предупредил, что необходимость продолжать дипломатические отношения с Болгарией будет поставлена под вопрос, если София не пересмотрит свое решение. В противном случае Москва может отозвать своих дипломатов из Болгарии и выслать болгарских дипломатов из России. Ранее Болгария решила выслать 70 российских дипломатов. Премьер-министр страны Кирилл Петков заявил, что не принимал это решение лично, сообщает «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Действия болгарского правительства враждебны по отношению к России, заявил замминистра МИД РФ Александр Грушко. Речь идет об объявлении 70 российских дипломатов персонами нон-грата в Болгарии. «Ситуация действительно серьезная, потому что тот акт, который был совершен властями Болгарии не лезет ни в какие рамки. Это акция носит не только недружественный, а откровенно враждебный характер. Фактически, наше посольство лишено возможности функционировать как дипломатическое представительство», — прокомментировал ситуацию Грушко во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай», трансляция которого ведется на официальном сайте клуба. Замминистра предупредил, что необходимость продолжать дипломатические отношения с Болгарией будет поставлена под вопрос, если София не пересмотрит свое решение. В противном случае Москва может отозвать своих дипломатов из Болгарии и выслать болгарских дипломатов из России. Ранее Болгария решила выслать 70 российских дипломатов. Премьер-министр страны Кирилл Петков заявил, что не принимал это решение лично, сообщает «Национальная служба новостей».