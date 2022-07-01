МИД РФ признал Болгарию враждебной

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Высылка российских дипломатов Болгарией носит враждебный характер Фото:

Действия болгарского правительства враждебны по отношению к России, заявил замминистра МИД РФ Александр Грушко. Речь идет об объявлении 70 российских дипломатов персонами нон-грата в Болгарии.

«Ситуация действительно серьезная, потому что тот акт, который был совершен властями Болгарии не лезет ни в какие рамки. Это акция носит не только недружественный, а откровенно враждебный характер. Фактически, наше посольство лишено возможности функционировать как дипломатическое представительство», — прокомментировал ситуацию Грушко во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай», трансляция которого ведется на официальном сайте клуба.

Замминистра предупредил, что необходимость продолжать дипломатические отношения с Болгарией будет поставлена под вопрос, если София не пересмотрит свое решение. В противном случае Москва может отозвать своих дипломатов из Болгарии и выслать болгарских дипломатов из России.

Ранее Болгария решила выслать 70 российских дипломатов. Премьер-министр страны Кирилл Петков заявил, что не принимал это решение лично, сообщает «Национальная служба новостей».

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Действия болгарского правительства враждебны по отношению к России, заявил замминистра МИД РФ Александр Грушко. Речь идет об объявлении 70 российских дипломатов персонами нон-грата в Болгарии. «Ситуация действительно серьезная, потому что тот акт, который был совершен властями Болгарии не лезет ни в какие рамки. Это акция носит не только недружественный, а откровенно враждебный характер. Фактически, наше посольство лишено возможности функционировать как дипломатическое представительство», — прокомментировал ситуацию Грушко во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай», трансляция которого ведется на официальном сайте клуба. Замминистра предупредил, что необходимость продолжать дипломатические отношения с Болгарией будет поставлена под вопрос, если София не пересмотрит свое решение. В противном случае Москва может отозвать своих дипломатов из Болгарии и выслать болгарских дипломатов из России. Ранее Болгария решила выслать 70 российских дипломатов. Премьер-министр страны Кирилл Петков заявил, что не принимал это решение лично, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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