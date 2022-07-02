Вратарь сборной РФ по хоккею обжаловал призыв в армию через суд

02 июля 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Хоккеист Иван Федотов не является уклонистом, заявляет Алексей Пономарев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Решение по призыву на воинскую службу вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова обжаловано в суде. Об этом заявил адвокат спортсмена Алексей Пономарев. «Это решение на сегодняшний день обжаловано в суде, оно приостановлено. Но реакции на это нет ни у кого. На сегодняшний момент есть некое решение о призыве органа, который не имел права его призывать», — сказал Алексей Пономарев в интервью РИА «Новости Спорт». Он подчеркнул, что нет никаких фактов, доказывающих уклонение Федотова от воинской службы. «Иван никогда не вызывался по повесткам. От призыва не уклонялся. Когда сотрудники военкомата решили его каким-то образом найти, сразу же нашли. Иван последовал с ними как добропорядочный гражданин», — отметил юрист. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге СОБР задержал вратаря российской сборной по хоккею Ивана Федотова. Он подозревается в уклонении от прохождения воинской службы. В военкомате спортсмену стало плохо, потому он был госпитализирован, передает Sport24 . Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Решение по призыву на воинскую службу вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова обжаловано в суде. Об этом заявил адвокат спортсмена Алексей Пономарев. «Это решение на сегодняшний день обжаловано в суде, оно приостановлено. Но реакции на это нет ни у кого. На сегодняшний момент есть некое решение о призыве органа, который не имел права его призывать», — сказал Алексей Пономарев в интервью РИА «Новости Спорт». Он подчеркнул, что нет никаких фактов, доказывающих уклонение Федотова от воинской службы. «Иван никогда не вызывался по повесткам. От призыва не уклонялся. Когда сотрудники военкомата решили его каким-то образом найти, сразу же нашли. Иван последовал с ними как добропорядочный гражданин», — отметил юрист. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге СОБР задержал вратаря российской сборной по хоккею Ивана Федотова. Он подозревается в уклонении от прохождения воинской службы. В военкомате спортсмену стало плохо, потому он был госпитализирован, передает Sport24.