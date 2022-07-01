Военкомат задержал вратаря сборной РФ по хоккею

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Иван Федотов подозревается в уклонении от службы в армии Фото:

Сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает sport24.

«С утра 1 июля группы оперативников уголовного розыска, а некоторые вместе с сотрудниками СОБР заняли выжидательные позиции в местах вероятного появления 25-летнего хоккеиста сборной России в Петербурге», — сообщается на сайте. Федотова подозревают в уклонении от армии. Задержание произошло по инициативе военной прокуратуры.

Хоккеист Федотов играет за сборную РФ с 2021 года. Федотов был признан лучшим вратарем КХЛ в сезоне 2021—2022 гг.

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Сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает sport24. «С утра 1 июля группы оперативников уголовного розыска, а некоторые вместе с сотрудниками СОБР заняли выжидательные позиции в местах вероятного появления 25-летнего хоккеиста сборной России в Петербурге», — сообщается на сайте. Федотова подозревают в уклонении от армии. Задержание произошло по инициативе военной прокуратуры. Хоккеист Федотов играет за сборную РФ с 2021 года. Федотов был признан лучшим вратарем КХЛ в сезоне 2021—2022 гг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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