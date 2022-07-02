02 июля 2022
01 июля 2022

В Кургане из окна городской квартиры выпал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, скорая помощь
Выпавшего в Кургане из окна ребенка доставили в городскую больницу Фото:

Малолетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Кургане и остался жив. Об этом сообщает городской паблик соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган».

«Мальчик был на руках у мужчины. Плакал, звал маму, которая стояла рядом. Кажется, не понимал, что происходит. Слава Богу, живой», — цитирует паблик слова очевидца со ссылкой на «Область 45». Ребенка для обследования вместе с родителями госпитализировали.

По данным очевидцев, ребенок лежал на газоне рядом с домом. Возле него находилась москитная сетка. В областном управлении МВД на момент публикации (15:00 по местному времени) не располагали данными о происшествии.

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Малолетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Кургане и остался жив. Об этом сообщает городской паблик соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган». «Мальчик был на руках у мужчины. Плакал, звал маму, которая стояла рядом. Кажется, не понимал, что происходит. Слава Богу, живой», — цитирует паблик слова очевидца со ссылкой на «Область 45». Ребенка для обследования вместе с родителями госпитализировали. По данным очевидцев, ребенок лежал на газоне рядом с домом. Возле него находилась москитная сетка. В областном управлении МВД на момент публикации (15:00 по местному времени) не располагали данными о происшествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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