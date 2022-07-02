В Кургане из окна городской квартиры выпал ребенок

03 июля 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Выпавшего в Кургане из окна ребенка доставили в городскую больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Малолетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Кургане и остался жив. Об этом сообщает городской паблик соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган». «Мальчик был на руках у мужчины. Плакал, звал маму, которая стояла рядом. Кажется, не понимал, что происходит. Слава Богу, живой», — цитирует паблик слова очевидца со ссылкой на «Область 45». Ребенка для обследования вместе с родителями госпитализировали. По данным очевидцев, ребенок лежал на газоне рядом с домом. Возле него находилась москитная сетка. В областном управлении МВД на момент публикации (15:00 по местному времени) не располагали данными о происшествии. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Малолетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Кургане и остался жив. Об этом сообщает городской паблик соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган». «Мальчик был на руках у мужчины. Плакал, звал маму, которая стояла рядом. Кажется, не понимал, что происходит. Слава Богу, живой», — цитирует паблик слова очевидца со ссылкой на «Область 45». Ребенка для обследования вместе с родителями госпитализировали. По данным очевидцев, ребенок лежал на газоне рядом с домом. Возле него находилась москитная сетка. В областном управлении МВД на момент публикации (15:00 по местному времени) не располагали данными о происшествии.