Мясокомбинат «Велес» меняет импортное ПО на российское Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганский мясокомбинат «Велес» вынужден менять импортное программное обеспечение на производственном оборудовании на отечественное. Зарубежные поставщики отказываются поставлять новые технологии и предлагают заново покупать оборудование. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал основатель предприятия, депутат ГД Александр Ильтяков.

«Когда мы обращаемся к нашим западным поставщикам, они говорят, что у них такого программного обеспечения уже нет. Предлагают нам заново покупать у них оборудование. Поэтому мы попадаем в такую ситуацию, когда наше „железо“ еще не изношено, а ПО уже устарело. Чтобы выйти из этой проблемы, мы договорились с курганской компанией „Интеллектуальный дом“. Они очень толковые ребята. Мы посредством их разработок уже многие единицы оборудования перевели на российское ПО. Работают они в разы лучше, чем импортные. Сейчас они еще одну единицу оборудования переделывают», — сказал Ильтяков.

Также он отметил, что, несмотря на отказ западных партнеров в поставке важного ПО, предприятие не спешит с импортозамещением технологий. «У нас нет никакой бравады, что сейчас возьмем все и сразу переделаем. Мы работаем аккуратно и методично. Ведь мы никому кроме себя не нужны. Поэтому постепенно все переделываем», — добавил Ильтяков.

Ранее URA.RU писало, что курганский завод дорожных машин отказался от импортных технологий. Для предприятия «Регион-45» разработали отечественные насосы для поливомоечных машин Новая продукция заменит итальянские бренды, ушедшие с российского рынка из-за санкций.

Повышение цен на импортные товары и оборудование началось из-за введения санкций западными странами в связи со спецоперацией России на Украине. Санкционное давление на Россию, которое продолжается с начала «нулевых», обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

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