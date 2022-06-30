Курганский завод отказался от итальянских технологий

Отечественные насосы разработали для завода дорожной техники «Регион 45» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Курганской области разработали отечественные насосы для поливомоечных машин предприятия «Регион 45». Новая продукция заменит итальянские бренды, ушедшие с российского рынка из-за санкций. Об этом сообщается в группе администрации Катайского района в соцсети «ВКонтакте».

«В июне на базе АО „Катайский насосный завод“ успешно налажен выпуск новой продукций — насосов для поливомоечных машин, выпускаемых заводом дорожной техники „Регион 45“. На базе итальянского насоса С610А специалистами конструкторского отдела КНЗ был разработан новый насос 4К65-50-160, идентичный по всем параметрам импортному аналогу», — говорится в сообщении. Также в настоящее время ведется работа по освоению новых моделей насосов для перекачивания трансформаторного масла, холодного и горячего контура для дизельных двигателей производства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганский производитель полуфабрикатов отказался от импортного оборудования. В компании, производящей полуфабрикаты, создали аналог итальянского аппарата на местном заводе. А курганское специализированное ателье Кургана отказалось шить чехлы для аппаратов Илизарова из импортных тканей. Зарубежные материалы заменили на продукцию российский производств.

Повышение цен на импортные товары и оборудование началось из-за введения санкций западными странами в связи со спецоперацией России на Украине. Санкционное давление на Россию, которое продолжается с начала «нулевых», обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

В Курганской области разработали оборудование на замену итальянским комплектующим Фото: группа администрации Катайского района в соцсети «ВКонтакте»

Катайский насосный завод уже наладил выпуск новых насосов для поливомоечных машин предприятия «Регион-45» Фото: группа администрации Катайского района в соцсети «ВКонтакте»

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