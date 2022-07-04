Россия сняла коронавирусные ограничения для туристов

Россияне смогут вылетать из страны без ограничений
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Россия сняла все коронавирусные ограничения для пересечения границы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации», — сказала Голикова. Ее слова передает РИА «Новости».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о снятии всех коронавирусных ограничений на территории РФ. Согласно постановлению Роспотребнадзора, ограничения могут вернуть при ухудшении обстановки с заболеваемостью.
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