Россия сняла коронавирусные ограничения для туристов

Россияне смогут вылетать из страны без ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия сняла все коронавирусные ограничения для пересечения границы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации», — сказала Голикова. Ее слова передает РИА «Новости».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о снятии всех коронавирусных ограничений на территории РФ. Согласно постановлению Роспотребнадзора, ограничения могут вернуть при ухудшении обстановки с заболеваемостью.