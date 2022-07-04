Россия сняла коронавирусные ограничения для туристов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отдых. Клипарт. Курган, аэропорт, пассажиры, регистрация на рейс, ожидание рейса
Россияне смогут вылетать из страны без ограничений Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия сняла все коронавирусные ограничения для пересечения границы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации», — сказала Голикова. Ее слова передает РИА «Новости».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о снятии всех коронавирусных ограничений на территории РФ. Согласно постановлению Роспотребнадзора, ограничения могут вернуть при ухудшении обстановки с заболеваемостью.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Россия сняла все коронавирусные ограничения для пересечения границы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации», — сказала Голикова. Ее слова передает РИА «Новости». Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о снятии всех коронавирусных ограничений на территории РФ. Согласно постановлению Роспотребнадзора, ограничения могут вернуть при ухудшении обстановки с заболеваемостью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...