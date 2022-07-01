В России официально сняли все коронавирусные ограничения

Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о снятии ограничений, введенных в связи распространением коронавируса, вступило в силу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — говорится в документе, опубликованном 1 июля. Отмечается, что ограничительные меры могут быть возобновлены при ухудшении обстановки с заболеваемостью коронавирусом в России.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор принял решение приостановить действие всех ограничений, введенных из-за COVID-19. Это связано с интенсивным снижением эпидемического процесса по коронавирусу в РФ в течение последних четырех месяцев. Согласно распоряжению главы федеральной службы, со 2 июля в РФ отменен масочный режим, запрет на работу общепита ночью и ряд других мер. В Минздраве РФ сообщили, что QR-коды о вакцинации от COVID-19 все равно продолжат выдавать, пишет RT. Вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил, что пандемия коронавируса еще не закончилась, сообщает NEWS.ru.
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Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о снятии ограничений, введенных в связи распространением коронавируса, вступило в силу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — говорится в документе, опубликованном 1 июля. Отмечается, что ограничительные меры могут быть возобновлены при ухудшении обстановки с заболеваемостью коронавирусом в России. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор принял решение приостановить действие всех ограничений, введенных из-за COVID-19. Это связано с интенсивным снижением эпидемического процесса по коронавирусу в РФ в течение последних четырех месяцев. Согласно распоряжению главы федеральной службы, со 2 июля в РФ отменен масочный режим, запрет на работу общепита ночью и ряд других мер. В Минздраве РФ сообщили, что QR-коды о вакцинации от COVID-19 все равно продолжат выдавать, пишет RT. Вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил, что пандемия коронавируса еще не закончилась, сообщает NEWS.ru.