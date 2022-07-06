На курганской «Рублевке» с третьего раза пытаются выбрать главу

В Кетовском округе готовятся объявить конкурс на важный пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском муниципальном округе Курганской области, который называют местной «Рублевкой», готовятся объявить конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета. Местная дума утвердила порядок проведения процедуры, сообщили URA.RU в администрации округа. Это будет уже третья попытка выбрать руководителя территории: предыдущие конкурсы в муниципалитете сорвались.

«На заседании окружной думы утвердили порядок проведения конкурса по отбору кандидатуры на должность главы Кетовского муниципального округа. Сам конкурс будет объявлен на следующем заседании думы», — пояснили в окружной администрации.

Назначенный на 15 марта конкурс не состоялся из-за отсутствия конкуренции. Предыдущий конкурс в ноябре прошлого года также сорвался. Источники URA.RU сообщали, что власти Курганской области рассматривали вариант, что выборы главы Кетовского района не состоятся: в правительстве региона и районной администрации якобы не видели в них смысла до завершения муниципальной реформы. Преобразование района в округ было завершено в начале этого года.