Выборы главы «курганской Рублевки» сорвались во второй раз подряд

В Курганской области снова не нашлось двух желающих возглавить Кетовский район Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки»), назначенный на 15 марта, не состоится из-за отсутствия конкуренции. Решение об этом приняла конкурсная комиссия. Предыдущий конкурс в ноябре 2021 года также сорвался.

«Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Кетовского района. В связи с тем, что в конкурсную комиссию представлено менее двух заявлений граждан для участия в конкурсе, конкурсная комиссия решила: признать конкурс на должность главы Кетовского района несостоявшимся», — указано в решении, опубликованном на сайте администрации района.

Изначально конкурс на пост главы Кетовского района был назначен на 12 ноября 2021 года, но он не состоялся по аналогичной причине — документы для участия в нем представили менее двух претендентов. После этого районная дума объявила новый конкурс, который должен был состояться 15 марта. Позже источники URA.RU сообщали, что власти Курганской области рассматривают варианты, чтобы выборы главы Кетовского района сорвались во второй раз подряд: в правительстве региона и районной администрации якобы не видят в них смысла до завершения муниципальной реформы. 22 февраля областная дума одобрила преобразование Кетовского района в Кетовский муниципальный округ.

Пост главы Кетовского района стал вакантным в июле 2021 года, когда занимавший его Сергей Дудин ушел в отставку по собственному желанию. Врио главы муниципалитета тогда назначили Андрея Дружкова, который ранее руководил Частоозерским районом Курганской области. В январе Дружков покинул эту должность по собственному желанию, новым врио главы Кетовского района назначили Олега Язовских, который до этого возглавлял Юргамышский район Курганской области.

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