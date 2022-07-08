В сети появились фото с открытия курганского языческого фестиваля

Фотографии с церемонии открытия праздника «Купала» в селе Частоозерье (Курганская область) начали появляться в интернете. Старт веселью бал дан на главной площади села, где выстроились участники костюмированного шествия.
«Этнофестиваль „Купала“ в Частоозерье. Много народных песен, частушек, культурных традиций. А самое главное — много улыбающихся людей. Отличный праздник», — написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале, выложив несколько фотографий.
О том, что рок-группа группа «Кипелов» приедет на языческий фестиваль в Курганскую область, URA.RU писало ранее. Вход на мероприятие свободный. Для гостей праздника народные умельцы будут проводить мастер-классы, работают торговые ряды, подготовлена масштабная развлекательная программа. Специально для проведения праздника «Купала» организаторы выкопали искусственное озеро. Гости смогут увидеть шоу с водяным и русалками, купальский костер и сжигание чучела Ярилы. На территории запрещена продажа алкоголя.
Агентство уже сообщало о проблемах с которыми столкнулись жители Курганской области, желающие принять участие в торжестве. Курганцы жаловались, что до туда не ходит общественный транспорт, а мест на спецрейсы, организованные местной туркомпанией, на всех желающих не хватает.
Главный организатор — депутат ГД Александр Ильтяков открыл праздник, стоя на тракторе
Скриншот: ИДП «Область 45»
Костюмированное шествие сопровождалось песнями
Фото: telegram-канал Вадима Шумкова
Каждый желает оставить на память частичку праздника
Фото: telegram-канал Вадима Шумкова
Угощения — один из главных атрибутов славянского торжества
Фото: telegram-канал Вадима Шумкова
В шествии приняли участие представители разных поколений
Фото: telegram-канал Вадима Шумкова
Принять участие в празднике «Купала» может любой желающий
Фото: telegram-канал Вадима Шумкова
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Фотографии с церемонии открытия праздника «Купала» в селе Частоозерье (Курганская область) начали появляться в интернете. Старт веселью бал дан на главной площади села, где выстроились участники костюмированного шествия. «Этнофестиваль „Купала“ в Частоозерье. Много народных песен, частушек, культурных традиций. А самое главное — много улыбающихся людей. Отличный праздник», — написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале, выложив несколько фотографий. О том, что рок-группа группа «Кипелов» приедет на языческий фестиваль в Курганскую область, URA.RU писало ранее. Вход на мероприятие свободный. Для гостей праздника народные умельцы будут проводить мастер-классы, работают торговые ряды, подготовлена масштабная развлекательная программа. Специально для проведения праздника «Купала» организаторы выкопали искусственное озеро. Гости смогут увидеть шоу с водяным и русалками, купальский костер и сжигание чучела Ярилы. На территории запрещена продажа алкоголя. Агентство уже сообщало о проблемах с которыми столкнулись жители Курганской области, желающие принять участие в торжестве. Курганцы жаловались, что до туда не ходит общественный транспорт, а мест на спецрейсы, организованные местной туркомпанией, на всех желающих не хватает.