В сети появились фото с открытия курганского языческого фестиваля

Иван Купала (или Иванов день, или просто Купала) — народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Фотографии с церемонии открытия праздника «Купала» в селе Частоозерье (Курганская область) начали появляться в интернете. Старт веселью бал дан на главной площади села, где выстроились участники костюмированного шествия.

«Этнофестиваль „Купала“ в Частоозерье. Много народных песен, частушек, культурных традиций. А самое главное — много улыбающихся людей. Отличный праздник», — написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале, выложив несколько фотографий.

О том, что рок-группа группа «Кипелов» приедет на языческий фестиваль в Курганскую область, URA.RU писало ранее. Вход на мероприятие свободный. Для гостей праздника народные умельцы будут проводить мастер-классы, работают торговые ряды, подготовлена масштабная развлекательная программа. Специально для проведения праздника «Купала» организаторы выкопали искусственное озеро. Гости смогут увидеть шоу с водяным и русалками, купальский костер и сжигание чучела Ярилы. На территории запрещена продажа алкоголя.

Агентство уже сообщало о проблемах с которыми столкнулись жители Курганской области, желающие принять участие в торжестве. Курганцы жаловались, что до туда не ходит общественный транспорт, а мест на спецрейсы, организованные местной туркомпанией, на всех желающих не хватает.

Главный организатор — депутат ГД Александр Ильтяков открыл праздник, стоя на тракторе Скриншот: ИДП «Область 45»

Костюмированное шествие сопровождалось песнями Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

Каждый желает оставить на память частичку праздника Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

Угощения — один из главных атрибутов славянского торжества Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

В шествии приняли участие представители разных поколений Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

Принять участие в празднике «Купала» может любой желающий Фото: telegram-канал Вадима Шумкова