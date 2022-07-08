Мотофестиваль проводится в седьмой раз и традиционно продлится три дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на аэродроме «Логовушка» дан старт самому главному событию байк-фестиваля «От винта!» — мотогонкам. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, присутствующий на соревновании.

«Спортсмены начали свои заезды около полудня. Дисциплин несколько — „юниоры“, „любители“, „спортсмены“ и „коляски-любители“. Победителей и призеров будут награждать в 17:00. Далее ожидается выступление мотоклубов. После чего, на главной сцене будет проведен полуфинал и финал турнира по армрестлингу. А для зрителей организованы конкурсы», — пояснил корреспондент агентства.

С семи вечера стартует музыкальная программа фестиваля. URA.RU уже сообщало, что хедлайнерами концерта станут коллективы «Четыре Апреля» и Stigmata. Закрывать байк-фест будет тюменская группа «Просто Горыныч».

В течение всего фестивального дня на территории будут работать игровые площадки, мастер-классы, фотозоны и ярмарка, где можно приобрести сувенирную продукцию. Отъезд гостей и участников байк-феста намечен на 10 июля.

Зрители находятся за специальным заграждение в целях безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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