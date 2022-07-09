Союзница Джонсона, пославшая жестом британцев, стала министром

09 июля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Андреа Дженкинс попала в крупный скандал, показав средний палец толпе на Даунинг-стрит Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат парламента Великобритании и сторонница премьер-министра Бориса Джонсона Андреа Дженкинс, которая показала толпе средний палец после своей отставки, назначена министром образования. Об этом сообщает издание The Independent. «Андреа Дженкинс крикнула „ждите и смотрите“ людям, которые пришли посмотреть на ее отставку. Подняв палец в воздух для акцента, госпожа Дженкинс, казалось, бросила вызов крикунам, заявив: „Те, кто смеется последним, смеются громче всех“. Теперь, чуть более 24 часов спустя, госпожа Дженкинс получила должность министра образования», — сообщило издание. Лидер Палаты общин Марк Спенсер призвал Дженкинс объяснить свой жест, сообщило издание Bloomberg. «Андреа должна будет оправдать это для себя. Но я понимаю, что эмоции были довольно сильными, и они были довольно сырыми в тот день. Но я не думаю, что это был правильный поступок», — уточнил Спенсер. Ранее более 50 членов британского правительства ушли со своих должностей в знак несогласия с политикой Бориса Джонсона. В пятницу 7 июля Джонсон объявил о своей отставке, передает телеканал 360. Однако политик продолжит исполнять обязанности премьер-министра до следующих парламентских выборов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Депутат парламента Великобритании и сторонница премьер-министра Бориса Джонсона Андреа Дженкинс, которая показала толпе средний палец после своей отставки, назначена министром образования. Об этом сообщает издание The Independent. «Андреа Дженкинс крикнула „ждите и смотрите“ людям, которые пришли посмотреть на ее отставку. Подняв палец в воздух для акцента, госпожа Дженкинс, казалось, бросила вызов крикунам, заявив: „Те, кто смеется последним, смеются громче всех“. Теперь, чуть более 24 часов спустя, госпожа Дженкинс получила должность министра образования», — сообщило издание. Лидер Палаты общин Марк Спенсер призвал Дженкинс объяснить свой жест, сообщило издание Bloomberg. «Андреа должна будет оправдать это для себя. Но я понимаю, что эмоции были довольно сильными, и они были довольно сырыми в тот день. Но я не думаю, что это был правильный поступок», — уточнил Спенсер. Ранее более 50 членов британского правительства ушли со своих должностей в знак несогласия с политикой Бориса Джонсона. В пятницу 7 июля Джонсон объявил о своей отставке, передает телеканал 360. Однако политик продолжит исполнять обязанности премьер-министра до следующих парламентских выборов.