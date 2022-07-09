Жители ЯНАО жалуются на сбои в работе сайта авиакомпании «Ямал»

10 июля 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Пассажиры оплачивают полет на сайте, но не получают билетов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили о сложностях при покупке билетов на сайте авиакомпании «Ямал». Пост опубликован в паблике «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте». «Авиакомпания „Ямал“ — каждый раз покупая билет сталкиваешься с кучей проблем на сайте. Сегодня сняли деньги, а билет не выписали. Телефон горячей линии занят, многоканальный телефон занят», — написал анонимный автор поста. «Да, с сайтом проблемы и давно, из последнего не смогла выбрать место определенное, выкидывало из системы в начало заполнения», — поделилась в комментариях пользователь с ником Эльмира Эльмира. «Я в конце июня не смогла оформить электронную регистрацию билета» — написала Анна Подусова. В комментариях не все согласились с автором. «Отличный сайт, никогда не подводил, покупаю билеты только там много лет и возврат всегда быстрый» — заявила Марина Горбунова. Несколько пользователей также сообщили, что не сталкивались со сложностями при покупке билетов на сайте. Часть жителей предложили пользоваться сторонними сервисами или покупать билеты в кассе. В авиакомпанию «Ямал» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» запускает программу мониторинга своего сервиса «Будьте нашим ревизором». Программа даст пассажирам возможность оценить качество услуг компании. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили о сложностях при покупке билетов на сайте авиакомпании «Ямал». Пост опубликован в паблике «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте». «Авиакомпания „Ямал“ — каждый раз покупая билет сталкиваешься с кучей проблем на сайте. Сегодня сняли деньги, а билет не выписали. Телефон горячей линии занят, многоканальный телефон занят», — написал анонимный автор поста. «Да, с сайтом проблемы и давно, из последнего не смогла выбрать место определенное, выкидывало из системы в начало заполнения», — поделилась в комментариях пользователь с ником Эльмира Эльмира. «Я в конце июня не смогла оформить электронную регистрацию билета» — написала Анна Подусова. В комментариях не все согласились с автором. «Отличный сайт, никогда не подводил, покупаю билеты только там много лет и возврат всегда быстрый» — заявила Марина Горбунова. Несколько пользователей также сообщили, что не сталкивались со сложностями при покупке билетов на сайте. Часть жителей предложили пользоваться сторонними сервисами или покупать билеты в кассе. В авиакомпанию «Ямал» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» запускает программу мониторинга своего сервиса «Будьте нашим ревизором». Программа даст пассажирам возможность оценить качество услуг компании.