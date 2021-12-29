Жители ЯНАО получат награду за жалобы на авиакомпанию

Авиакомпания «Ямал» запускает программу мониторинга своего сервиса «Будьте нашим ревизором!». Программа даст пассажирам возможность оценить качество услуг компании. Как сообщается на официальном сайте авиаперевозчика, самые активные пользователи получат награды в конце 2022 года.
«С 1 января 2022 года авиакомпания „Ямал“ запускает новую программу мониторинга своего сервиса „Будьте нашим ревизором!“. Программа позволит оценить услуги и работу сотрудников авиакомпании на всех этапах путешествия. В конце года авиакомпания „Ямал“ выберет 10 самых активных пассажиров-участников программы и наградит их ценными подарками», — говорится в сообщении авиакомпании.
Принять участие может любой пассажир авиакомпании, достигший 18-летнего возраста. Для этого необходимо зарегистрироваться в течение 14 дней после перелета и оценить качество сервиса и рейса.
«Мы часто получаем обращения через колл-центр или форму обратной связи на сайте. Нередко о трудностях, с которыми сталкиваются пассажиры, или наоборот о приятных впечатлениях от полета, мы узнаем случайно в публикациях из социальных сетей. Думаю, что Программа „Будьте нашим ревизором!“ найдет отклик у многих пассажиров. В свою очередь, благодаря таким структурированным отзывам, мы соберем целостную картину об уровне сервиса авиакомпании и сможем повысить качество услуг», — приводит слова генерального директора авиакомпании «Ямал» Артема Лобачева пресс-служба авиаперевозчика.
Авиакомпания «Ямал» запускает программу мониторинга своего сервиса «Будьте нашим ревизором!». Программа даст пассажирам возможность оценить качество услуг компании. Как сообщается на официальном сайте авиаперевозчика, самые активные пользователи получат награды в конце 2022 года. «С 1 января 2022 года авиакомпания „Ямал“ запускает новую программу мониторинга своего сервиса „Будьте нашим ревизором!“. Программа позволит оценить услуги и работу сотрудников авиакомпании на всех этапах путешествия. В конце года авиакомпания „Ямал“ выберет 10 самых активных пассажиров-участников программы и наградит их ценными подарками», — говорится в сообщении авиакомпании. Принять участие может любой пассажир авиакомпании, достигший 18-летнего возраста. Для этого необходимо зарегистрироваться в течение 14 дней после перелета и оценить качество сервиса и рейса. «Мы часто получаем обращения через колл-центр или форму обратной связи на сайте. Нередко о трудностях, с которыми сталкиваются пассажиры, или наоборот о приятных впечатлениях от полета, мы узнаем случайно в публикациях из социальных сетей. Думаю, что Программа „Будьте нашим ревизором!“ найдет отклик у многих пассажиров. В свою очередь, благодаря таким структурированным отзывам, мы соберем целостную картину об уровне сервиса авиакомпании и сможем повысить качество услуг», — приводит слова генерального директора авиакомпании «Ямал» Артема Лобачева пресс-служба авиаперевозчика.