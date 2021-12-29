Жители ЯНАО получат награду за жалобы на авиакомпанию

Пассажиры авиакомпании «Ямал» получать награды за оценку в приложении авиаперевозчика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» запускает программу мониторинга своего сервиса «Будьте нашим ревизором!». Программа даст пассажирам возможность оценить качество услуг компании. Как сообщается на официальном сайте авиаперевозчика, самые активные пользователи получат награды в конце 2022 года.

«С 1 января 2022 года авиакомпания „Ямал“ запускает новую программу мониторинга своего сервиса „Будьте нашим ревизором!“. Программа позволит оценить услуги и работу сотрудников авиакомпании на всех этапах путешествия. В конце года авиакомпания „Ямал“ выберет 10 самых активных пассажиров-участников программы и наградит их ценными подарками», — говорится в сообщении авиакомпании.

Принять участие может любой пассажир авиакомпании, достигший 18-летнего возраста. Для этого необходимо зарегистрироваться в течение 14 дней после перелета и оценить качество сервиса и рейса.

«Мы часто получаем обращения через колл-центр или форму обратной связи на сайте. Нередко о трудностях, с которыми сталкиваются пассажиры, или наоборот о приятных впечатлениях от полета, мы узнаем случайно в публикациях из социальных сетей. Думаю, что Программа „Будьте нашим ревизором!“ найдет отклик у многих пассажиров. В свою очередь, благодаря таким структурированным отзывам, мы соберем целостную картину об уровне сервиса авиакомпании и сможем повысить качество услуг», — приводит слова генерального директора авиакомпании «Ямал» Артема Лобачева пресс-служба авиаперевозчика.

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