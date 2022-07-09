Курганцам предстоит встреча с 34-градусной жарой в начале недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В понедельник, 11 июля, температура воздуха в ряде районов Курганской области может достигнуть отметки в 34 градуса по шкале Цельсия. Прогноз появился на сайте Курганского ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 11.07.2022 г. Температура воздуха +29, +34°С», — информирует сайт Курганского гидрометцентра. В Кургане в понедельник ожидается до 32 градусов тепла.

Также в регионе могут пройти кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, временами порывистый до 14 м/с. Сотрудники центра предупреждают, что «11 июля в большинстве районов, 12—15 июля по всей Курганской области ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса».

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Курганской области с 10 июля резко повысится температура воздуха. Предстоящая неделя обещает быть жаркой.