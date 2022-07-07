В Курганской области резко потеплеет до 33 градусов

Пик жары ожидается 10 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 10 июля может потеплеть до 33 градусов. Эта температура будет отличаться от ночной на 15 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области, 10.07.2022. Температура воздуха, ночь: 13—18 градусов; день: 28—33 градуса», — указано на сайте.

9 июля, по данным синоптиков, воздух в регионе может прогреться до 32 градусов, а ночью — до 16 градусов. Ожидается, что в эти дни будет неустойчивый слабый ветер. По прогнозу синоптиков, осадков в эти дни преимущественно не будет.

В Кургане, по данным сервиса Gismeteo, 9 июля потеплеет до 26 градусов, а 10-го числа — до 27 градусов. На сайте сервиса «Яндека.Погода» указано, что 9 июля в городе может потеплеть до 29 градусов, а 10 июля — до 30 градусов.

Ранее стало известно, что с 8 июля в Кургане будет наблюдаться жаркая погода. Среднемесячная температура в регионе может составить 19,3 градуса выше нуля, что в пределах нормы.