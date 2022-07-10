Госсекретарь США обвинил Россию в протестах на Шри-Ланке

10 июля 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен обвиняет Россию в протестах на Шри-Ланке Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Продовольственная блокада на Украине спровоцировала беспорядки на Шри-Ланке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он считает, что действия России могут привести к новым кризисам в разных странах. «Мы видим, как последствия действий России проявляются везде. Возможно, она повлияла на ситуацию на Шри-Ланке. Мы озабочены их последствиями в мире», — сообщил Блинкен. Его слова приводит французское агентство Agence France-Presse (AFP). Страны Запада обвиняют Россию в том, что она якобы блокирует вывоз украинского зерна и провоцирует тем мировой продовольственный кризис. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу зерна. Он призвал Украину разминировать Черное море, чтобы восстановить поставки зерна по всему миру. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам с Украиной по поводу транспортировки зерна. Шри-Ланка переживает сильный экономический кризис. Власти страны в апреле объявили дефолт, сообщает «Газета Кемерова», также в стране наблюдается нехватка товаров и топлива. В начале июля в стране начались беспорядки, жители требуют смены правительства. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Продовольственная блокада на Украине спровоцировала беспорядки на Шри-Ланке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он считает, что действия России могут привести к новым кризисам в разных странах. «Мы видим, как последствия действий России проявляются везде. Возможно, она повлияла на ситуацию на Шри-Ланке. Мы озабочены их последствиями в мире», — сообщил Блинкен. Его слова приводит французское агентство Agence France-Presse (AFP). Страны Запада обвиняют Россию в том, что она якобы блокирует вывоз украинского зерна и провоцирует тем мировой продовольственный кризис. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу зерна. Он призвал Украину разминировать Черное море, чтобы восстановить поставки зерна по всему миру. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам с Украиной по поводу транспортировки зерна. Шри-Ланка переживает сильный экономический кризис. Власти страны в апреле объявили дефолт, сообщает «Газета Кемерова», также в стране наблюдается нехватка товаров и топлива. В начале июля в стране начались беспорядки, жители требуют смены правительства.