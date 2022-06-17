Путин объяснил проблему с вывозом зерна с Украины

17 июня 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

По словам Путина, пусть киевские власти сами решают, как решать проблему с вывозом зерна Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Проблемы с вывозом зерна с Украины связаны с заминированным Киевом Черным морем. При этом есть 5-6 вариантов вывоза украинского зерна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. «Пусть киевские власти сами решают, как это сделать. Мы не препятствуем поставки украинского продовольствия на мировой рынок. Не Россия же заминировала Черное море. Пусть разминируют, а Россия уже обеспечит безопасность», — пояснил Путин. Президент отдельно отмечает, что все укладывается от того, как будет действовать Украина. По его словам, всегда есть риск того, что зерно пойдет в уплату поставок оружия. Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ в Украине, на эти страны приходилось около четверти общих объемов. По заявлению главы МИДа РФ Сергея Лаврова, киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе, с продовольствием. Ранее URA.RU сообщало, что Турция, Россия и Украина предпринимают шаги для разрешения зернового кризиса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Проблемы с вывозом зерна с Украины связаны с заминированным Киевом Черным морем. При этом есть 5-6 вариантов вывоза украинского зерна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. «Пусть киевские власти сами решают, как это сделать. Мы не препятствуем поставки украинского продовольствия на мировой рынок. Не Россия же заминировала Черное море. Пусть разминируют, а Россия уже обеспечит безопасность», — пояснил Путин. Президент отдельно отмечает, что все укладывается от того, как будет действовать Украина. По его словам, всегда есть риск того, что зерно пойдет в уплату поставок оружия. Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ в Украине, на эти страны приходилось около четверти общих объемов. По заявлению главы МИДа РФ Сергея Лаврова, киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе, с продовольствием. Ранее URA.RU сообщало, что Турция, Россия и Украина предпринимают шаги для разрешения зернового кризиса.