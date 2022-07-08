Лавров: Россия готова к переговорам по украинскому зерну

Сергей Лавров назвал условия переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна, однако для этих целей Киев должен разминировать акваторию Черного моря. Об этом во время своей пресс-конференции на саммите G20 заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия готова к переговорам с украинскими и турецкими коллегами по вопросу украинского зерна», — заявил Лавров во время пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Однако, по словам министра иностранных дел РФ, Киев должен разминировать акваторию.

Ранее о разминировании портов Украиной говорил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, подобные меры со стороны Киева необходимы для прохода заблокированных судов.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является, в том числе, прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.