Лавров: Россия готова к переговорам по украинскому зерну

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров назвал условия переговоров Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна, однако для этих целей Киев должен разминировать акваторию Черного моря. Об этом во время своей пресс-конференции на саммите G20 заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия готова к переговорам с украинскими и турецкими коллегами по вопросу украинского зерна», — заявил Лавров во время пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Однако, по словам министра иностранных дел РФ, Киев должен разминировать акваторию.

Ранее о разминировании портов Украиной говорил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, подобные меры со стороны Киева необходимы для прохода заблокированных судов.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является, в том числе, прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

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Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна, однако для этих целей Киев должен разминировать акваторию Черного моря. Об этом во время своей пресс-конференции на саммите G20 заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Россия готова к переговорам с украинскими и турецкими коллегами по вопросу украинского зерна», — заявил Лавров во время пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Однако, по словам министра иностранных дел РФ, Киев должен разминировать акваторию. Ранее о разминировании портов Украиной говорил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, подобные меры со стороны Киева необходимы для прохода заблокированных судов. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является, в том числе, прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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