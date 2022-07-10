Пермяка оштрафовали за символ АУЕ*, который ему скинули в соцсети

11 июля 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Изображение на стене разместил не сам обвиняемый, а кто-то другой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителя Перми оштрафовали за то, что в 2019 году ему на стену в социальной сети «ВКонтакте» скинули изображение с символикой АУЕ (признано экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ). Подробности сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда города Перми. «Суд назначил 37-летнему пермяку штраф за размещение в соцсети изображения с символикой экстремистской организации „Арестантское уголовное единство“ в 2019 году. Оно было доступно для просмотра и копирования неопределенному кругу пользователей. Данная организация по решению Верховного суда РФ в 2020 году была признана экстремистской», — сообщили в суде. Мужчина пояснил, что в 2019 году кто-то из интернет-пользователей сбросил на его страницу это изображение, но тогда он его не удалил. Действия пермяка судом были квалифицированы как пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной символики. Пермяк раскаялся и удалил изображение со своей страницы. Ему назначили штраф — 2 000 рублей. *Движение АУЕ признано в России экстремистским. Деятельность запрещена на территории страны. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти создали памятку для родителей, в которой указано, как распознать опасное поведение ребенка в интернете. В ней были перечислены основные признаки, по которым можно понять, что ребенок вступил в деструктивные сообщества, в том числе в АУЕ. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жителя Перми оштрафовали за то, что в 2019 году ему на стену в социальной сети «ВКонтакте» скинули изображение с символикой АУЕ (признано экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ). Подробности сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда города Перми. «Суд назначил 37-летнему пермяку штраф за размещение в соцсети изображения с символикой экстремистской организации „Арестантское уголовное единство“ в 2019 году. Оно было доступно для просмотра и копирования неопределенному кругу пользователей. Данная организация по решению Верховного суда РФ в 2020 году была признана экстремистской», — сообщили в суде. Мужчина пояснил, что в 2019 году кто-то из интернет-пользователей сбросил на его страницу это изображение, но тогда он его не удалил. Действия пермяка судом были квалифицированы как пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной символики. Пермяк раскаялся и удалил изображение со своей страницы. Ему назначили штраф — 2 000 рублей. *Движение АУЕ признано в России экстремистским. Деятельность запрещена на территории страны. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти создали памятку для родителей, в которой указано, как распознать опасное поведение ребенка в интернете. В ней были перечислены основные признаки, по которым можно понять, что ребенок вступил в деструктивные сообщества, в том числе в АУЕ.