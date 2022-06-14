Пермские власти рассказали, как спасти детей от культа АУЕ*

В памятке указано, как понять, что ребенок сидит в опасных группах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермские власти создали памятку для родителей, в которой указано, как распознать опасное поведение ребенка в интернете. Основные признаки, по которым можно понять, что ребенок вступил в деструктивные сообщества, в том числе в АУЕ (признано экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ), опубликовали на сайте министерства территориальной безопасности Пермского края.

«Необходимо вовремя выявлять вовлеченность детей и подростков в такие сообщества. Это позволит предугадать и не допустить возможные угрозы по отношению как к самому подростку, так и к обществу в целом», — пояснили в министерстве.

Для того чтобы распознать угрозу, нужно обратить внимание на:

Количество аккаунтов у ребенка. Часто подростки, находящиеся в «группе риска», имеют от двух до пяти аккаунтов.

Имя аккаунта. Вместо реальных имени и фамилии подростки используют имена лидеров молодежных субкультур и движений, специфическую символику. Также возможно использование японских иероглифов или арабской вязи. Кроме того, подростки могут указывать ненастоящие город и страну проживания.

Группы и сообщества, в которых состоит подросток. Они могут содержать призывы к насилию, депрессивный контент, культ оружия. Группы часто бывают закрыты для просмотра с посторонних аккаунтов.

Аватар. Потенциальную опасность представляют фотографии подростка с сигной (альбомным листком с именем), депрессивные изображения, анимэ-персонажи, подростки в опасных для жизни ситуациях.

Контент, размещенный на самой странице. Страница может быть полностью очищена или размещен контент депрессивного или агрессивного характера.

Друзья и подписчики. Стоит обратить внимание на отсутствие друзей или их незначительное количество (до 10) при активном аккаунте, отсутствие реальных людей в друзьях (в основном фейковые страницы) и др.

*Движение АУЕ признано в России экстремистским. Деятельность запрещена на территории страны.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские чиновники получили спецдокумент для поимки банд АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено в России). В них содержались конкретные символы и названия группировок, а также алгоритм действий при выявлении деструктивных сообществ.