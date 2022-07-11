В Кургане заговорили об увольнении директора колледжа

Владимир Букарев возглавляет КТК с 2016 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганском технологическом колледже увольняется директор Владимир Букарев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере образования. Сам Букарев информацию не подтвердил, отметив, что у него закончился срок работы по контракту, который пока не продляют.

«Увольняться я не планирую. У меня закончился контракт, пока его не продляют. Сейчас работаю по допсоглашению на месяц. Уже второе дополнительное соглашение подписал», — рассказала Владимир Букарев.

Букарев отметил, что готов продолжать работу по контракту. «У нас все хорошо, все получается, колледж процветает. О планах по смене руководства колледжа мне не известно», — сказал он. Владимир Букарев руководит Курганским технологическим колледжем им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова с 2016 года.

В департаменте образования и науки Курганской области на запрос URA.RU ответили, что решение о назначении на должность и снятии с должности руководителей образовательных профессиональных организаций, подведомственных департаменту, принимается в соответствии с трудовым законодательством. Никаких планов и задач по смене руководителей СПО в департаменте нет.