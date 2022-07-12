Лидер ИГИЛ* убит в Сирии

Лидер группировки убит в Сирии
Лидер запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» в Сирии убит в результате авиаудара США. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на официальных лиц США.
«Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, отказались сообщить подробности. Убийство станет еще одним ударом по исламистской боевой группировке», — говорится в материале.
*ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»