Турчак и Кириенко поддержали раненных на Украине волонтеров

12 июля 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» пояснил, что всем раненым оказывается необходимая медпомощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин навестили добровольцев из волонтерской организации «Молодая Республика», пострадавших при обстреле Шахтерского района 10 июля. Об этом сообщается на официальном сайте партии «Единая Россия». «Всем раненым оказывается необходимая медпомощь. Лечат их лучшие доктора, в том числе наши врачи-добровольцы, которые вместе с гуманитарной миссией „Единой России“ приехали в Донецк. Говорят, что необходимости перевозить ребят на лечение в Россию сейчас нет, но, если это понадобится, — сделаем», — пояснил Андрей Турчак. Он подчеркнул, что, несмотря на ранения и гибель своих товарищей, ребята не теряют самообладания и хотят как можно быстрее поправиться, чтобы продолжать оказывать помощь нуждающимся. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» в своем telegram-канале также принес соболезнования родным и близким погибших волонтеров. «Это наша общая боль. Мы не оставим семьи ребят один на один с этим горем. Будем помогать всем, чем можем. Вечная память…» — написал Андрей Турчак. «Единая Россия» запустила гуманитарный центр помощи в городе Изюм Харьковской области. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак подчеркнул, что российские специалисты окажут всю необходимую помощь в восстановлении города, который подвергался обстрелам ВСУ. Также президент России Владимир Путин наградил Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом в ходе заседания сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин навестили добровольцев из волонтерской организации «Молодая Республика», пострадавших при обстреле Шахтерского района 10 июля. Об этом сообщается на официальном сайте партии «Единая Россия». «Всем раненым оказывается необходимая медпомощь. Лечат их лучшие доктора, в том числе наши врачи-добровольцы, которые вместе с гуманитарной миссией „Единой России“ приехали в Донецк. Говорят, что необходимости перевозить ребят на лечение в Россию сейчас нет, но, если это понадобится, — сделаем», — пояснил Андрей Турчак. Он подчеркнул, что, несмотря на ранения и гибель своих товарищей, ребята не теряют самообладания и хотят как можно быстрее поправиться, чтобы продолжать оказывать помощь нуждающимся. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» в своем telegram-канале также принес соболезнования родным и близким погибших волонтеров. «Это наша общая боль. Мы не оставим семьи ребят один на один с этим горем. Будем помогать всем, чем можем. Вечная память…» — написал Андрей Турчак. «Единая Россия» запустила гуманитарный центр помощи в городе Изюм Харьковской области. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак подчеркнул, что российские специалисты окажут всю необходимую помощь в восстановлении города, который подвергался обстрелам ВСУ. Также президент России Владимир Путин наградил Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом в ходе заседания сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.