Путин наградил Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом в ходе заседания сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Трансляция шла на сайте Совфеда.
«Указом президента РФ Турчак Андрей Анатольевич награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени. За большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественно-политическую деятельность», — сказала Матвиенко.
Турчака ранее награждали орденом Александра Невского, орденом Почета и медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Секретаря Генсовета ЕР также неоднократно получал почетные грамоты от президента РФ и правительства.
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Президент России Владимир Путин наградил секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом в ходе заседания сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Трансляция шла на сайте Совфеда. «Указом президента РФ Турчак Андрей Анатольевич награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени. За большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественно-политическую деятельность», — сказала Матвиенко. Турчака ранее награждали орденом Александра Невского, орденом Почета и медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Секретаря Генсовета ЕР также неоднократно получал почетные грамоты от президента РФ и правительства.