МИД РФ заявил о точке невозврата из-за планов США на госпереворот

Заявление Джона Болтона является беспрецедентным, отметила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Заявление экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что он участвовал в организации госпереворотов в других странах, является «точкой невозврата» и требует ответной реакции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Интервью, на мой взгляд, сенсационное», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik. По ее мнению, слова Болтона являются «точкой невозврата».

Представитель МИД также отметила, что ранее государственные служащие чиновники не позволяли себе подобных высказываний. Именно поэтому, считает Захарова, этот факт «требует реакции и разбора».