Курганцы мучаются в жару из-за отопления в автобусах

13 июля 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Горожане жалуются на потоки горячего воздуха, которые возникают в автобусах из-за системы обдува Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Жители Кургана жалуются, что в жару в ПАЗах им невыносимо ездить из-за работающей системы обдува, через которую проходит горячий воздух. Об этом URA.RU сообщили горожане. «Если в ПАЗ сесть на первый или второй ряд, то по ногам начинает дуть горячий воздух. В жару от этого становится невыносимо», — рассказал местный житель, пожелавший остаться анонимным. Другой горожанин заметил, что из-за этого в жару даже кондуктора уходят со своих мест. Жителей возмутило, что об этой ситуации известно давно, но ничего не меняется. «Водители не включают печки. Это работает система обдува. Некоторые водители закрывают заслонку, чтобы в салон не шел горячий воздух, а некоторые — нет или не знают об этом», — объяснил URA.RU председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. Он добавил, что у новых ПАЗов такой проблемы нет. Ранее стало известно, что в Кургане во многих автобусах нет кондиционеров потому, что они дорого стоят. Помимо этого в обычные ПАЗы можно поставить того маленький кондиционер, но его мощности не хватит для салона, так что в такой установке нет смысла.

Жители Кургана жалуются, что в жару в ПАЗах им невыносимо ездить из-за работающей системы обдува, через которую проходит горячий воздух. Об этом URA.RU сообщили горожане. «Если в ПАЗ сесть на первый или второй ряд, то по ногам начинает дуть горячий воздух. В жару от этого становится невыносимо», — рассказал местный житель, пожелавший остаться анонимным. Другой горожанин заметил, что из-за этого в жару даже кондуктора уходят со своих мест. Жителей возмутило, что об этой ситуации известно давно, но ничего не меняется. «Водители не включают печки. Это работает система обдува. Некоторые водители закрывают заслонку, чтобы в салон не шел горячий воздух, а некоторые — нет или не знают об этом», — объяснил URA.RU председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. Он добавил, что у новых ПАЗов такой проблемы нет. Ранее стало известно, что в Кургане во многих автобусах нет кондиционеров потому, что они дорого стоят. Помимо этого в обычные ПАЗы можно поставить того маленький кондиционер, но его мощности не хватит для салона, так что в такой установке нет смысла.