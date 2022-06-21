Курганцам объяснили, почему в автобусах нет кондиционеров

В Кургане мало кто из перевозчиков устанавливает кондиционеры в автобусы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане во многих автобусах нет кондиционеров потому, что они стоят дорого, а в обычные ПАЗы их ставить бессмысленно. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский.

«Если установить в ПАЗ кондиционер, то толку от него не будет. Туда можно поставить только маленький кондиционер, а его мощности не хватит для салона автобуса. На „Вектор Некст“ можно ставить кондиционеры, но их стоимость довольно высокая. До повышения цен это оборудование стоило порядка 300 тыс. рублей, и установка, наверно, еще столько же», — рассказал Кимаковский.

По его словам, редко кто покупает автобусы с кондиционером. Только если в конкурсной документации прописано обязательное наличие кондиционера. Он добавил, что маленький кондиционер для ПАЗа стоит больше 100 тыс. рублей.

Жители Кургана жалуются, что им тяжело ездить летом без кондиционеров в автобусе. По их словам, открытые форточки и люки в жару не спасают. Ранее стало известно, что местные перевозчики экономят на обновлении парка машин, чтобы не повышать стоимость проезда.