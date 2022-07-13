Украинский боевик рассказал, как соратник зарезал пленного

14 июля 2022 в 05:45 Размер текста - 17 +

Командир «Медведей SS» рассказал, как сослуживец зарезал пленного Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один из бойцов националистического батальона «Медведи SS» (входит в украинский националистический полк «Азов», признанный экстремистской организацией и запрещен в РФ) зарезал пленного, к которому другие относились хорошо. Об этом рассказал командир диверсионно-штурмового отряда «Медведи SS» Александр Кравцов. «На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его», — рассказал командир нацбата, передает РИА «Новости». Видео об этом опубликовано в telegram-канале агентства. Он отметил, что другие украинские бойцы показывали нормальное отношение к пленному. Ранее сообщалось, что в отношении участников группировки «Медведи SS», которая входила в экстремистский и запрещенный в РФ украинский националистический полк «Азов» уже возбуждалось уголовное дело. В настоящее время материалы дела переданы в суд ДНР для рассмотрения. Согласно уголовному законодательству республики ДНР, санкция статьи, по которой обвиняют националистов, предусматривает смертную казнь. Об этом сообщала Генпрокуратура ДНР. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Один из бойцов националистического батальона «Медведи SS» (входит в украинский националистический полк «Азов», признанный экстремистской организацией и запрещен в РФ) зарезал пленного, к которому другие относились хорошо. Об этом рассказал командир диверсионно-штурмового отряда «Медведи SS» Александр Кравцов. «На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его», — рассказал командир нацбата, передает РИА «Новости». Видео об этом опубликовано в telegram-канале агентства. Он отметил, что другие украинские бойцы показывали нормальное отношение к пленному. Ранее сообщалось, что в отношении участников группировки «Медведи SS», которая входила в экстремистский и запрещенный в РФ украинский националистический полк «Азов» уже возбуждалось уголовное дело. В настоящее время материалы дела переданы в суд ДНР для рассмотрения. Согласно уголовному законодательству республики ДНР, санкция статьи, по которой обвиняют националистов, предусматривает смертную казнь. Об этом сообщала Генпрокуратура ДНР. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.