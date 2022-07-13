13 июля 2022

Украинский боевик рассказал, как соратник зарезал пленного

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Командир «Медведей SS» рассказал, как сослуживец зарезал пленного Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Один из бойцов националистического батальона «Медведи SS» (входит в украинский националистический полк «Азов», признанный экстремистской организацией и запрещен в РФ) зарезал пленного, к которому другие относились хорошо. Об этом рассказал командир диверсионно-штурмового отряда «Медведи SS» Александр Кравцов.

«На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его», — рассказал командир нацбата, передает РИА «Новости». Видео об этом опубликовано в telegram-канале агентства. Он отметил, что другие украинские бойцы показывали нормальное отношение к пленному.

Ранее сообщалось, что в отношении участников группировки «Медведи SS», которая входила в экстремистский и запрещенный в РФ украинский националистический полк «Азов» уже возбуждалось уголовное дело. В настоящее время материалы дела переданы в суд ДНР для рассмотрения.

Согласно уголовному законодательству республики ДНР, санкция статьи, по которой обвиняют националистов, предусматривает смертную казнь. Об этом сообщала Генпрокуратура ДНР.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Один из бойцов националистического батальона «Медведи SS» (входит в украинский националистический полк «Азов», признанный экстремистской организацией и запрещен в РФ) зарезал пленного, к которому другие относились хорошо. Об этом рассказал командир диверсионно-штурмового отряда «Медведи SS» Александр Кравцов. «На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его», — рассказал командир нацбата, передает РИА «Новости». Видео об этом опубликовано в telegram-канале агентства. Он отметил, что другие украинские бойцы показывали нормальное отношение к пленному. Ранее сообщалось, что в отношении участников группировки «Медведи SS», которая входила в экстремистский и запрещенный в РФ украинский националистический полк «Азов» уже возбуждалось уголовное дело. В настоящее время материалы дела переданы в суд ДНР для рассмотрения. Согласно уголовному законодательству республики ДНР, санкция статьи, по которой обвиняют националистов, предусматривает смертную казнь. Об этом сообщала Генпрокуратура ДНР. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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