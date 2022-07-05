Первое дело «Азова»* передано в суд в ДНР

Националистам может грозить высшая мера наказания в республике Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Дело участников группировки «Медведи SS», которая входила в экстремистский и запрещенный в РФ украинский националистический полк «Азов», передано в суд ДНР. По статьям, в которых обвиняют националистов, им может грозить смертная казнь на территории республики. Об этом сообщает Генеральная прокуратура ДНР.

«Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников диверсионно-штурмовой группы „SS Медведи“. Они обвиняются по трем статьям уголовного кодекса ДНР, максимальное наказание по ним — смертная казнь», — сообщила пресс-служба ведомства корреспондентам ТАСС.

Это первое дело против украинских военнослужащих, которые были взяты в плен в Мариуполе. 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города — подземные сооружения комбината «Азовсталь», где скрывались члены нацбатальона, перешли под контроль российских Вооруженных сил, передает Nation News. Националисты использовали мирных жителей в качестве живого щита, дополняет RT.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. На данный момент, помимо Мариуполя в Донецкой области, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики, а ЛНР полностью освобождена.

*Батальон «Азов» признан в России экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!