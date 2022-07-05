Первое дело «Азова»* передано в суд в ДНР

Дело участников группировки «Медведи SS», которая входила в экстремистский и запрещенный в РФ украинский националистический полк «Азов», передано в суд ДНР. По статьям, в которых обвиняют националистов, им может грозить смертная казнь на территории республики. Об этом сообщает Генеральная прокуратура ДНР.
«Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников диверсионно-штурмовой группы „SS Медведи“. Они обвиняются по трем статьям уголовного кодекса ДНР, максимальное наказание по ним — смертная казнь», — сообщила пресс-служба ведомства корреспондентам ТАСС.
Это первое дело против украинских военнослужащих, которые были взяты в плен в Мариуполе. 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города — подземные сооружения комбината «Азовсталь», где скрывались члены нацбатальона, перешли под контроль российских Вооруженных сил, передает Nation News. Националисты использовали мирных жителей в качестве живого щита, дополняет RT.
После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. На данный момент, помимо Мариуполя в Донецкой области, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики, а ЛНР полностью освобождена.
*Батальон «Азов» признан в России экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.
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Дело участников группировки «Медведи SS», которая входила в экстремистский и запрещенный в РФ украинский националистический полк «Азов», передано в суд ДНР. По статьям, в которых обвиняют националистов, им может грозить смертная казнь на территории республики. Об этом сообщает Генеральная прокуратура ДНР. «Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников диверсионно-штурмовой группы „SS Медведи“. Они обвиняются по трем статьям уголовного кодекса ДНР, максимальное наказание по ним — смертная казнь», — сообщила пресс-служба ведомства корреспондентам ТАСС. Это первое дело против украинских военнослужащих, которые были взяты в плен в Мариуполе. 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города — подземные сооружения комбината «Азовсталь», где скрывались члены нацбатальона, перешли под контроль российских Вооруженных сил, передает Nation News. Националисты использовали мирных жителей в качестве живого щита, дополняет RT. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. На данный момент, помимо Мариуполя в Донецкой области, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донецкой народной республики, а ЛНР полностью освобождена. *Батальон «Азов» признан в России экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.