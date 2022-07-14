МО РФ: на освобожденных территориях Украины восстановлена власть

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, досмотр, кпп, военные, солдаты, украина, проверка, мариуполь, контроль, армия россии, блок пост, народная милиция, комендатура, вс рф
Местные жители помогают восстанавливать освобожденные города, заявили в МО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На всей освобожденной территории Украины восстановлена централизованная муниципальная власть и налажены продовольственные поставки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть. Также налажены продовольственные поставки», — сообщили в военном ведомстве.

Местные жители вместе с военными восстанавливают инфраструктуру, добавили в Минобороны. «[Они] верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь», — отметили в ведомстве.

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На всей освобожденной территории Украины восстановлена централизованная муниципальная власть и налажены продовольственные поставки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть. Также налажены продовольственные поставки», — сообщили в военном ведомстве. Местные жители вместе с военными восстанавливают инфраструктуру, добавили в Минобороны. «[Они] верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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