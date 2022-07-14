МО РФ: на освобожденных территориях Украины восстановлена власть

Местные жители помогают восстанавливать освобожденные города, заявили в МО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На всей освобожденной территории Украины восстановлена централизованная муниципальная власть и налажены продовольственные поставки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть. Также налажены продовольственные поставки», — сообщили в военном ведомстве.
Местные жители вместе с военными восстанавливают инфраструктуру, добавили в Минобороны. «[Они] верят, что скоро все закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь», — отметили в ведомстве.
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