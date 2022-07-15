Два человека погибли при крушении самолета в Краснодарском крае

Два человека погибли в результате падения самолета в Новокубанском районе
В Новокубанском районе Краснодарского края разбился самолет Ан-2. В результате крушения погибли два человека.
Самолет Ан-2 упал в Новокубанском районе Краснодарского края, сообщают «Известия». По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека. Уточняется, что на земле разрушений нет. По данным ГУ МЧС, самолет врезался в линию электропередач.
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