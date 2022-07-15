15 июля 2022

Два человека погибли при крушении самолета в Краснодарском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, поле, ан 2, аэродром
Два человека погибли в результате падения самолета в Новокубанском районе Фото:

В Новокубанском районе Краснодарского края разбился самолет Ан-2. В результате крушения погибли два человека.

Самолет Ан-2 упал в Новокубанском районе Краснодарского края, сообщают «Известия». По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека. Уточняется, что на земле разрушений нет. По данным ГУ МЧС, самолет врезался в линию электропередач.

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В Новокубанском районе Краснодарского края разбился самолет Ан-2. В результате крушения погибли два человека. Самолет Ан-2 упал в Новокубанском районе Краснодарского края, сообщают «Известия». По предварительным данным, в результате крушения погибли два человека. Уточняется, что на земле разрушений нет. По данным ГУ МЧС, самолет врезался в линию электропередач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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