В мэрии Ноябрьска ответили на жалобы о ночных оповещениях. Горожан разбудил громкоговоритель

16 июля 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Система сработала ошибочно, сообщили в администрации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Ноябрьска (ЯНАО) ночью разбудили оповещения из громкоговорителя в районе площади Памяти. Как сообщили в администрации города, произошло ложное срабатывание системы. «В районе площади Памяти внедряется система видеоаналитики „Безопасная территория“ с голосовым оповещением жителей. Специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы связались с разработчиками, которые отработали данную ситуацию, чтобы исключить подобное вновь. Приносим свои извинения за возникшие неудобства», — сообщили в администрации. О жалобах горожан стало известно из соцсетей. Видео опубликовали в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора, оповещения стало слышно около четырех часов утра. Ранее URA.RU писало, что жители Нового Уренгоя пожаловались на коммунальные службы, которые несколько лет не могут убрать строительный мусор с крыши жилого дома в северной части города. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», из-за образовавшейся свалки во время дождя в доме перестает работать слив. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) ночью разбудили оповещения из громкоговорителя в районе площади Памяти. Как сообщили в администрации города, произошло ложное срабатывание системы. «В районе площади Памяти внедряется система видеоаналитики „Безопасная территория“ с голосовым оповещением жителей. Специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы связались с разработчиками, которые отработали данную ситуацию, чтобы исключить подобное вновь. Приносим свои извинения за возникшие неудобства», — сообщили в администрации. О жалобах горожан стало известно из соцсетей. Видео опубликовали в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». По словам автора, оповещения стало слышно около четырех часов утра. Ранее URA.RU писало, что жители Нового Уренгоя пожаловались на коммунальные службы, которые несколько лет не могут убрать строительный мусор с крыши жилого дома в северной части города. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», из-за образовавшейся свалки во время дождя в доме перестает работать слив.