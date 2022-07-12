Коммунальщики два года не могут вывезти строительный мусор с крыши жилого дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на коммунальные службы, которые несколько лет не могут убрать строительный мусор с крыши жилого дома в северной части города. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», из-за образовавшейся свалки во время дождя в доме перестает работать слив.

«У нас на крыше уже 2 года мусор! Кровлю сделали и тут же оставили этот мусор, ЖЭУ не реагируете на наши просьбы. Потихоньку кровля приходит в негодность, слив воды в дождь перестает работать и забивается мелкими камнями, вода начинает сочиться в чердачное помещение! Как заставить ЖЭУ работать? Адрес: микрорайон Восточный, 2/2 Б. Подскажите, куда можно написать еще, чтобы убрали мусор! Почему такое хамское отношение к жильцам дома?» — написал Георгий Круглов в группе «Аварийный Новый Уренгой».

Мнение горожан под публикацией разделилось: некоторые недоумевают, почему жильцы за это время сами не убрали мусор, другие же считают, что это обязанности коммунальщиков. «За два года можно было при желании пару мешков и убрать, если на крыше так часто бываете», — предложил Александр Малышев. «И крышу надо было самому сделать, да и вообще самому дом обслуживать. Только не понятно, что делать с пунктами обслуживание, ремонт и капремонт в платежках за квартиру?!» — подчеркнул пользователь с ником «Mr Green».

В мэрии агентству сообщили, что запрос передадут в департамент городского хозяйства. Ответ подготовят позже. Ранее сообщалось, что жителей Нового Уренгоя возмутили коммунальщики, которые пытались покрасить песок в зеленый цвет. Тогда горожане утверждали, что работники только делают вид, что высаживают цветы.

Обновлено в 14:13

Как сообщили в администрации города, мусор образовался после ремонта вентиляционной шахты. «Управляющая компания постепенно выносит мусор с крыши, в ближайшее время все будет убрано. Водоотведение дождевых вод с кровли исправно, затекания дождевых вод на чердачное помещение не выявлено», — уточнили там.

Строительный мусор Соцсети

Мешки с мусором Соцсети