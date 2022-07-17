На рок-фестиваль планируют пригласить популярную группу «Алиса» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Частоозерье Курганской области ко дню предприятия «Велес» планируют провести рок-фестиваль. Ожидается, что возможным хедлайнером станет легендарная группа «Алиса». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Госдумы Александр Ильтяков.

«Планируется провести рок-фестиваль 17 сентября ко дню предприятия „Велес“. Хотим собрать молодежные коллективы со всего Урала. Хедлайнером планируем пригласить группу „Алиса“. Но это пока все только в планах. Есть у нас такая идея. Потому что народ необходимо поддерживать и наша задача, чтобы в селе жилось привлекательно. Поэтому мы будем делать все для этого», — поделился Ильтяков.

Ранее URA.RU писало о том, что депутат ГД Ильтяков организовал языческий фестиваль «Купала». Мероприятие прошло в селе Частоозерье 9 июля. Гостям фестиваля устроили шоу с водяными и русалками, купальский костер и сжигание чучела Ярилы. На празднике прошел концерт с участием групп «Кипелов», «Балаган Лимитед», «Технология» и «Комиссар». Также сообщалось, что курганцы жаловались на то, что до фестиваля не ходит общественный транспорт, а мест на спецрейсы, организованные туркомпанией, на всех желающих не хватает.

Новости РИА URA.RU