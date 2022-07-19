Курганским чиновникам разрешили не возвращать спорные премии

Суд признал законными премии двум чиновникам депздрава за 2019 год. Казначейство требовало вернуть деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Премии двум сотрудникам департамента здравоохранения Курганской области на 151 тысячу рублей по итогам 2019 года, которые региональное управление Федерального казначейства требовало вернуть в бюджет, признаны законными. Такое решение принял Арбитражный суд Курганской области.

«Заявление удовлетворить. Признать недействительным представление управления Федерального казначейства по Курганской области. Обязать управление Федерального казначейства устранить допущенные нарушения прав и законных интересов департамента здравоохранения Курганской области», — говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Судебные разбирательства по премиям чиновникам продолжались более года. Претензии казначейства возникли к поощрению двух сотрудников депздрава, назначенных на должности после 10 августа 2019 года, когда рассчитывался размер межбюджетного трансферта на выплату премий за хорошие результаты работы органов власти региона. В ведомстве отмечали, что премии выплачены неправомерно, так как указанные сотрудники не входили в состав региональной управленческой команды в отчетный период.

Вместе с тем, суд отмечает, что власти региона сами утвердили порядок поощрения управленческих команд, и нарушений этого порядка допущено не было. Доводы казначейства, что для выплаты премий должна учитываться только деятельность чиновников до 10 августа 2019 года, суд отклонил. «Нормативные правовые акты не содержат ограничений в части поощрения сотрудников, принятых на работу после 10.08.2019», — говорится в решении суда.

Ранее URA.RU сообщало, что в казначействе заявили о необоснованном расходовании федеральных денег в размере более 151 тысячи рублей, направленных на премии двум сотрудникам депздрава. Ведомство потребовало вернуть деньги в казну, однако депздрав обратился в суд с требованием признать предписание казначейства незаконным. При этом чиновники хотели засекретить ход судебных разбирательств. Ранее суд также признал законными премии семи сотрудникам правительства Курганской области за работу в 2019 году, хотя некоторые из них не проработали на тот момент и месяца.

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