Суд признал законными премии курганским чиновникам. Одна из них — годовая за два дня работы

19 января 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Суд апелляционной инстанции в Челябинске поддержал решение о законности премий чиновникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) признал законными премии семи сотрудникам правительства Курганской области за работу в 2019 году на общую сумму 244 373,10 рубля. Вернуть деньги в бюджет требовало региональное управление Федерального казначейства (УФК). Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел. «Решение Арбитражного суда Курганской области оставить без изменения, апелляционную жалобу УФК по Курганской области — без удовлетворения», — говорится в документе. Таким образом, суд апелляционной инстанции подтвердил решение Курганского арбитражного суда, который также признал премии законными. Спор о законности премий длится с апреля 2021 года. УФК посчитало, что годовые премии, выданные семи сотрудникам в качестве поощрения управленческих команд, незаконны. В УФК заявляли, что эти чиновники не входили в региональную управленческую команду, деятельность которой способствовала достижению Курганской областью значений (уровней) показателей эффективности в 2019 году. В ведомстве указывали, что приказ о поощрении подписан 25 декабря 2019 года. Вместе с тем одна из чиновниц, получивших премию, назначена на должность только 23 декабря 2019 года. Двое ее коллег, также получившие премии, работали с 16 декабря и с 12 декабря 2019 года, остальные фигурирующие в деле сотрудники правительства — с августа и сентября 2019 года. Арбитражный суд установил, что власти региона сами приняли порядок расходования денежных средств и утвердили порядок поощрения управленческих команд. Согласно этим документам, нарушения суд не выявил. Ранее URA.RU писало, что на премии должностным лицам правительства Курганской области за достижение показателей эффективности в декабре 2019 года направили более 11,8 млн рублей. Из них 5,1 млн рублей распределили между четырьмя чиновниками, остальные 6,76 млн рублей — между 106 должностными лицами. Одна из чиновниц получила годовую премию, проработав два дня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) признал законными премии семи сотрудникам правительства Курганской области за работу в 2019 году на общую сумму 244 373,10 рубля. Вернуть деньги в бюджет требовало региональное управление Федерального казначейства (УФК). Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел. «Решение Арбитражного суда Курганской области оставить без изменения, апелляционную жалобу УФК по Курганской области — без удовлетворения», — говорится в документе. Таким образом, суд апелляционной инстанции подтвердил решение Курганского арбитражного суда, который также признал премии законными. Спор о законности премий длится с апреля 2021 года. УФК посчитало, что годовые премии, выданные семи сотрудникам в качестве поощрения управленческих команд, незаконны. В УФК заявляли, что эти чиновники не входили в региональную управленческую команду, деятельность которой способствовала достижению Курганской областью значений (уровней) показателей эффективности в 2019 году. В ведомстве указывали, что приказ о поощрении подписан 25 декабря 2019 года. Вместе с тем одна из чиновниц, получивших премию, назначена на должность только 23 декабря 2019 года. Двое ее коллег, также получившие премии, работали с 16 декабря и с 12 декабря 2019 года, остальные фигурирующие в деле сотрудники правительства — с августа и сентября 2019 года. Арбитражный суд установил, что власти региона сами приняли порядок расходования денежных средств и утвердили порядок поощрения управленческих команд. Согласно этим документам, нарушения суд не выявил. Ранее URA.RU писало, что на премии должностным лицам правительства Курганской области за достижение показателей эффективности в декабре 2019 года направили более 11,8 млн рублей. Из них 5,1 млн рублей распределили между четырьмя чиновниками, остальные 6,76 млн рублей — между 106 должностными лицами. Одна из чиновниц получила годовую премию, проработав два дня.