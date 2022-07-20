Медведь в Пермском крае вышел к жилым домам

Косолапый был замечен системой видеонаблюдения Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Пермском крае медведь вышел к жилым домам. Бурого хищника зафиксировали системы видеонаблюдения, сообщает администрация Чусового в социальных сетях.

«Зафиксировано нахождение медведя в границах населенного пункта г. Чусовой, микрорайон Совхозный, вдоль огражденных участков, он попал на видео 15 июля», — сообщает администрация Чусового в социальных сетях. Жителей просят быть внимательными при посещении лесов, а также жилых кварталов, где был замечен хищник.

Ранее URA.RU писало о трагической гибели пермского грибника. Мужчину нашли растерзанным в лесу, предполагается, что на него напал медведь.