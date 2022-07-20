20 июля 2022

Медведь в Пермском крае вышел к жилым домам

© Служба новостей «URA.RU»
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Косолапый был замечен системой видеонаблюдения Фото:

В Пермском крае медведь вышел к жилым домам. Бурого хищника зафиксировали системы видеонаблюдения, сообщает администрация Чусового в социальных сетях.

«Зафиксировано нахождение медведя в границах населенного пункта г. Чусовой, микрорайон Совхозный, вдоль огражденных участков, он попал на видео 15 июля», — сообщает администрация Чусового в социальных сетях. Жителей просят быть внимательными при посещении лесов, а также жилых кварталов, где был замечен хищник.

Ранее URA.RU писало о трагической гибели пермского грибника. Мужчину нашли растерзанным в лесу, предполагается, что на него напал медведь.

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В Пермском крае медведь вышел к жилым домам. Бурого хищника зафиксировали системы видеонаблюдения, сообщает администрация Чусового в социальных сетях. «Зафиксировано нахождение медведя в границах населенного пункта г. Чусовой, микрорайон Совхозный, вдоль огражденных участков, он попал на видео 15 июля», — сообщает администрация Чусового в социальных сетях. Жителей просят быть внимательными при посещении лесов, а также жилых кварталов, где был замечен хищник. Ранее URA.RU писало о трагической гибели пермского грибника. Мужчину нашли растерзанным в лесу, предполагается, что на него напал медведь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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