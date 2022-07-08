Тело пропавшего грибника было найдено истерзанным в лесу в Перми

Мужчина пошел в лес за грибами и пропал Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следователи нашли сначала автомобиль, а потом и тело жителя Пермского края, покрытое рваными ранами. О том, что ее сын пропал 30 июня, уехав за грибами, сообщила жительница Горнозаводска, рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по пермскому краю.

«Он [сын обратившейся] 30 июня 2022 года на автомобиле уехал в лес за грибами. В ходе проведения поисковых мероприятий был найден автомобиль, а через день в лесу было найдено тело мужчины с рваными ранами, свидетельствующими о нападении на него медведя», — написано на сайте ведомства.

Следователем продолжают проводить проверку по данному факту. Уже проведен осмотр места происшествия. В адрес районной администрации и профильного министерства направлены письма о принятии мер по обеспечению безопасности населения и оповещению о данном происшествии.