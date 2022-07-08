08 июля 2022

Тело пропавшего грибника было найдено истерзанным в лесу в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Чусовой, лес, лесная дорога, хвойный лес, чусовой, спортивная база огонек, эко парк реки чусовой
Мужчина пошел в лес за грибами и пропал Фото:

Следователи нашли сначала автомобиль, а потом и тело жителя Пермского края, покрытое рваными ранами. О том, что ее сын пропал 30 июня, уехав за грибами, сообщила жительница Горнозаводска, рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по пермскому краю.

«Он [сын обратившейся] 30 июня 2022 года на автомобиле уехал в лес за грибами. В ходе проведения поисковых мероприятий был найден автомобиль, а через день в лесу было найдено тело мужчины с рваными ранами, свидетельствующими о нападении на него медведя», — написано на сайте ведомства.

Следователем продолжают проводить проверку по данному факту. Уже проведен осмотр места происшествия. В адрес районной администрации и профильного министерства направлены письма о принятии мер по обеспечению безопасности населения и оповещению о данном происшествии.

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Следователи нашли сначала автомобиль, а потом и тело жителя Пермского края, покрытое рваными ранами. О том, что ее сын пропал 30 июня, уехав за грибами, сообщила жительница Горнозаводска, рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по пермскому краю. «Он [сын обратившейся] 30 июня 2022 года на автомобиле уехал в лес за грибами. В ходе проведения поисковых мероприятий был найден автомобиль, а через день в лесу было найдено тело мужчины с рваными ранами, свидетельствующими о нападении на него медведя», — написано на сайте ведомства. Следователем продолжают проводить проверку по данному факту. Уже проведен осмотр места происшествия. В адрес районной администрации и профильного министерства направлены письма о принятии мер по обеспечению безопасности населения и оповещению о данном происшествии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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