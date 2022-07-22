Суд заочно арестовал украинского журналиста Гордона

Дмитрий Гордон заочно арестован, передает РИА «Новости» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона за фейки о ВС РФ и экстремизм», — сообщили в пресс-службе суда. Информацию об этом передает РИА «Новости».

Росфинмониторинг внес Гордона в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности. МВД России объявило его в розыск.