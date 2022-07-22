Суд заочно арестовал украинского журналиста Гордона

Дмитрий Гордон заочно арестован, передает РИА «Новости»
Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона за фейки о ВС РФ и экстремизм», — сообщили в пресс-службе суда. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Росфинмониторинг внес Гордона в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности. МВД России объявило его в розыск.
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