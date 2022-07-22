Суд заочно арестовал украинского журналиста Гордона

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Заседание Мосгорсуда по делу вора в законе по кличке Шишкан, Шишканова Олега (Медведева). Москва, московский городской суд, фемида, правосудие, мосгорсуд, меч правосудия
Дмитрий Гордон заочно арестован, передает РИА «Новости» Фото:

Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона за фейки о ВС РФ и экстремизм», — сообщили в пресс-службе суда. Информацию об этом передает РИА «Новости».

Росфинмониторинг внес Гордона в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности. МВД России объявило его в розыск.

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Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона за фейки о ВС РФ и экстремизм», — сообщили в пресс-службе суда. Информацию об этом передает РИА «Новости». Росфинмониторинг внес Гордона в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности. МВД России объявило его в розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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