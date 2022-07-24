Владелица челябинского курорта объяснила захват офиса экс-супруга

Инга Майер выгнала экс-супруга из офиса, поскольку не уверена, мог ли он там законно находиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представитель экс-супруги бывшего владельца курорта на Увильдах (Челябинская область) Инга Майер ответила Александру Мицукову о причинах, побудивших перекрыть доступ в его офис. Как следует из письма, имеющегося в распоряжении URA.RU, Майер считает неустановленным право собственности Мицукова на помещение в центре Челябинска.

«Из представленных документов, в том числе выписки из ЕГРН, на помещение по адресу г. Челябинск, ул. Кирова, д. 5 право собственности А.Ф. Мицукова не установлено. И.А. Майер, как собственника помещения, не устраивает тот порядок пользования, который указан в письме», — обратился представитель Майер к Мицукову.

В бумаге также указывается, почему экс-супруга заменила дверь и не позволяет Мицукову пользоваться внутриофисным имуществом. Как сообщается, это сделано, чтобы сберечь собственность в офисе, принадлежность которой бывшему мужу или кому-то еще для Майер не очевидна. В письме сообщается, что женщина не претендует на чужие активы и вернет их сразу, как только достоверно выяснится, кому они принадлежат.

Ранее экс-владелец курорта на «Увильдах» обратился в полицию с заявлением на бывшую супругу. Он сообщил, что 14 июля та перекрыла доступ в офисное помещение, сделав невозможным ведение приемов для 40 онкобольных, которых доктор консультирует.

Бизнес-конфликт разгорелся в марте 2020 года. Александр Мицуков узнал тогда, что его в 2014 году лишили собственности стоимостью в миллиард рублей, лишив курорта на Увильдах. В мае по данному факту возобновилось расследование уголовного дела. Пострадавший сообщил, что неизвестное лицо подделало его подпись, и в результате 70-% доля в компании «ЮжуралПродукт» стала принадлежать экс-супруге Инге Майер.