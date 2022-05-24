Силовики вернулись к делу о VIP-разводе на челябинском курорте

Безмятежность курорта «Увильды» сотрясают имущественные распри Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске возобновились допросы по уголовному делу о лишении бывшего владельца курорта «Увильды» на одноименном озере Александра Мицукова собственности стоимостью в миллиард рублей. Расследование было заморожено в мае 2021 года, рассказал URA.RU бизнесмен.

«Эта история тянется с 2020 года, когда я узнал, что в октябре 2014 года неизвестное лицо подделало мою подпись, и 70-процентная доля в компании „ЮжуралПродукт“ стала принадлежать моей бывшей супруге Инге Майер. Она тогда заявила о своем желании поехать жить в Великобританию. В 2018 году оценщик определил стоимость объекта в один миллиард рублей», — пояснил Мицуков.

Александр Мицуков рассчитывает на объективное расследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дело по его обращению было возбуждено в январе 2021 года. Супруга заявителя сначала получила статус подозреваемой, а затем его лишилась. Повторно начать расследование удалось через суд. Сегодня все участники дела — свидетели.

Проверка на полиграфе показала, что Мицуков не лжет. В деле также имеется заключение экспертизы, подтверждающее, что протокол с подписью экс-владельца «Увильдов» смонтирован (URA.RU располагает документом). Корреспондент обратился к бывшей супруге Мицукова, но по телефону она не ответила.

Летом 2021 года у Мицукова диагностировали онкозаболевание, и в ноябре он перенес операцию. Деньги на лечение собирали друзья. Сейчас бывшая жена выселяет его из единственного жилья: суд состоится 26 мая. Коттедж четы находится на балансе курорта, на территорию которого бывшего владельца не пускает охрана. Ранее дом уже оказывался в центре скандала: в 2015 году там проводились обыски. Мицуков заявил, что четверо детей от предыдущих браков отца поддерживают, против выступают лишь жена и их общий сын.